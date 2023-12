Einspruch gegen die Pfarrfusion im Dekanat Frankenmarkt

Wie die OÖN berichteten, wird aus den 13 Pfarren des Dekanats Frankenmarkt eine Großpfarre. Der Fusionsprozess, der auch in den anderen Dekanaten durchgeführt wird, läuft seit mehr als einem Jahr. Ziel ist Pastoralkonzept, dass die Zusammenarbeit der 13 Gemeinden definiert.

Eigentlich hätte die neue Großpfarre mit 1. Jänner rechtsgültig sein sollen. Doch das verzögert sich nun, weil aus dem Dekanat die Bitte eingebracht wurde, die Fusionierung zurückzunehmen. „Dazu haben Pfarrmitglieder die Möglichkeit“, sagt Michael Kraml, Pressesprecher der Diözese. „So wie in staatlichen Verfahren ist das auch in kirchlichen üblich und rechtmäßig.“ Wer sich gegen die Reform stellt, gibt die Diözese nicht bekannt.

Ob der Einspruch gerechtfertigt ist, entscheiden nun Kirchenrechtsexperten im Vatikan. Bis dahin wird das Inkrafttreten der Reform ausgesetzt. „Die Arbeiten an der Fusion können in der Zwischenzeit aber fortgesetzt werden“, so Kraml. Von den insgesamt 108 Pfarren in der Diözese, die fusioniert werden sollen, gibt es aus acht Pfarren Einsprüche dagegen.

