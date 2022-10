Aus den 13 Pfarren im Dekanat Frankenmarkt wird eine Großpfarre

In der Diözese Linz werden in diesem Jahr sieben Dekanate umgebaut, darunter auch das Dekanat Frankenmarkt, das die 13 Pfarren Fornach, Frankenburg, Frankenmarkt, Mondsee, Neukirchen an der Vöckla, Oberhofen, Oberwang, Pöndorf, St. Georgen im Attergau, Vöcklamarkt, Weißenkirchen im Attergau, Zell am Moos und Zipf umfasst. 2024 werden diese Pfarrgemeinden in einer einzigen großen Pfarre Frankenmarkt zusammengefasst. Die einzelnen Pfarrgemeinden bleiben zwar weitgehend selbstständig (auch finanziell), sollen aber von der Zusammenarbeit profitieren.

Vor wenigen Tagen fand im Gasthof Fellner in Vöcklamarkt die Auftaktveranstaltung mit Vertretern aus allen 13 Pfarren statt. Das Ziel in der ersten Phase ist die Entwicklung eines Pastoralkonzeptes, in dem die einzelnen Pfarrgemeinden die künftige Zusammenarbeit definieren, sodass sich beispielsweise eine Pfarrgemeinde auf Jugendarbeit spezialisieren kann und eine andere auf Flüchtlingsbetreuung. Im zweiten Jahr sollen dafür dann die entsprechenden Strukturen aufgebaut werden.

Dechant Wolfgang Schnölzer, Mitglied des Kernteams, zieht eine positive Bilanz: "Dass 150 Personen von Beginn an teilnahmen, zeigt das große Interesse. Auch wenn manche noch skeptisch und mit vielen Fragen gekommen sind, konnte ich doch eine gute Atmosphäre und Aufbruchstimmung wahrnehmen. Viele Fragen konnten geklärt werden."

"Der Prozess wird uns stärken"

Ähnlich zuversichtlich äußert sich Dekanatsassistentin Maria Eicher. "Die zu erwartenden Änderungen sind gut und notwendig", sagt sie. "Auch wenn deutlich wurde, dass es noch Unsicherheiten gibt – etwa im Hinblick auf die Bildung von ehrenamtlichen Seelsorgeteams, was für alle Pfarrgemeinden Neuland ist, oder bei den Finanzen."

Der Pfad, der nun eingeschlagen werde, sei für alle eine herausfordernde Aufgabe, räumt Eicher ein, zeigt sich zugleich aber überzeugt davon, "dass dieser Prozess die Gemeinschaft in der Pfarre und in den Pfarrgemeinden stärken und uns fit für die Zukunft machen wird".