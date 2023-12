Ein Vöcklabrucker wurde Vorsitzender der Katholischen Jugend OÖ

Der 26-jährige Vöcklabrucker Keno Lothring wurde zum neuen Vorsitzenden der Katholischen Jugend OÖ gewählt. Der diplomierte Sozialpädagoge engagiert sich seit Jahren in der Kinder- und Jugendarbeit der Pfarre Vöcklabruck und arbeitet beruflich im Jugendzentrum von Attnang-Puchheim.

In seiner Rolle als ehrenamtlicher Vorsitzender hat Lothring klare Ziele: Er möchte, die Offenheit und Vielfalt der Katholischen Jugend weiter fördern und mitgestalten, die Präsenz seiner Organisation in den einzelnen Pfarren stärken sowie die Katholische Jugend durch die Umstrukturierung begleiten. "Die Katholische Jugend begleitet mich schon einen großen Teil meines Lebens in den verschiedensten Aufgabenbereichen, sowohl hauptamtlich als auch ehrenamtlich", sagt er. "Mir liegt es sehr am Herzen, mich als ehrenamtlicher Vorsitzender in der Katholischen Jugend einzusetzen und jedem bzw. jeder ein offenes Ohr zu bieten. In meiner neuen Rolle freue ich mich besonders, dass ich die Chance bekomme, meine Fähigkeiten und meinen langjährigen Erfahrungsschatz mit einzubringen.“

Die Amtsperiode der ehrenamtlichen Vorsitzenden erstreckt sich über einen Zeitraum von zwei Jahren.

