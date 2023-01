Ebensee hat wieder Postpartner

Aufatmen in Ebensee: Die knapp 8000 Einwohner zählende Salinengemeinde hat wieder einen Postpartner. Nachdem Kaufmann David Nanasi mit 18. Jänner überraschend seine Tätigkeit als Postpartnerbetrieb eingestellt hatte, stand Ebensee plötzlich ohne Postservice da. Die geplante Kündigung war für 31. März vorgesehen. Doch die intensiven Bemühungen von Bürgermeisterin Sabine Promberger (SP) trugen Früchte: Am Samstag wurde bekannt, dass Rudolf und Sabine Obersteiner, Tankstellen- und Cafébetreiber an der Umfahrung, künftig als Postpartner fungieren werden. Details dazu werden noch bekanntgegeben. Die Bevölkerung kann somit wie gewohnt auch weiterhin Postleistungen in Anspruch nehmen. Unzumutbare Fahrtstrecken zum nächsten Postservice bleiben erspart.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper