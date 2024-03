Dorfbox: Pfaffing bekommt einen Nahversorger

Die 1500 Einwohner von Pfaffing bekommen einen Nahversorger in Form einer Dorfbox, in der sie an sieben Tagen in der Woche alle Waren des Alltags kaufen können. Am Freitag, 14 Uhr, findet die feierliche Eröffnung statt.

Das System basiert auf Selbstbedienung. Auch zur Bezahlung braucht es kein Personal. Kunden scannen ihre Waren einfach und zahlen mit der Bankomatkarte. Caroline Seber, die Betreiberin der Dorfkisten-Box betreibt bereits in St. Georgen und in Pöndorf Dorfboxen.

Weil immer mehr Menschen bewusster konsumieren möchten, setzt Seber auf ein ausgewähltes Sortiment – nicht zuletzt bei den Lebensmitteln. Neben einem breiten Angebot regionaler Produkte wie Obst und Gemüse sowie Brot und Biogebäck gibt es noch Fleisch und Fisch sowie Milch- und Tiefkühlprodukte.

Bürgermeisterin Gabriele Aigenstuhler (SPÖ) ist froh über das neue Angebot mitten im Ort: „Es ist schön, dass wir jetzt einen Nahversorger haben, der eine große Vielfalt an regionalen Erzeugnissen bietet“, sagt sie.

