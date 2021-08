Die Oberwanger haben einen neuen Nahversorger

Staffelwechsel in Oberwang: Nach mehr als 40 Jahren im Kaufmannsleben tritt Wolfgang Hinterholzer seinen Ruhestand an. An seiner Stelle versorgt künftig Alexander Feurhuber die Bevölkerung mit dem Lebensnotwendigen. Allerdings in einer nagelneuen Filiale, die gestern eröffnet wurde. Sie liegt zentrumsnah östlich des Ortskerns.

Mit dem neu eröffneten SPAR-Supermarkt in Oberwang betreibt Alexander Feurhuber neben dem Standort Mondsee nun seine zweite Filiale im Bezirk Vöcklabruck. "Die Kaufmannstradition meiner Familie im Salzkammergut reicht zurück bis ins Jahr 1980", sagt Feurhuber.

Der neue Supermarkt bietet seinen Kunden 62 Parkplätze und hat 667 Quadratmeter Verkaufsfläche, auf der eine großzügige Frischeabteilung ebenso Platz findet wie eine breite Palette an regionalen und internationalen Spezialitäten.

Auch der Umweltschutz wird großgeschrieben: Zum Heizen und Kühlen nutzt der neue Oberwanger SPAR-Supermarkt mittels Wärmerückgewinnung die Energie aus den Kühlgeräten des Outlets.