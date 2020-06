Die nächste Klimaschutzoffensive am Mondsee

Die Klima- und Energiemodellregion Mondseeland wendet sich in den nächsten zwei Jahren verstärkt an die Privathaushalte. Sie will Menschen in der Region dazu motivieren, über Klimaschutz nachzudenken, die eine oder andere Maßnahme auszuprobieren und sich zu informieren. "Nochdocht. Nochgmocht. Nochgfrogt", lautet das Motto des neuen Arbeitsschwerpunkts.

Die Initiatoren stützen sich auf eine Studie der Universitäten Leeds und Wien. Diese analysierten insgesamt 771 verschiedene Klimaschutzmaßnahmen, die jeder in seinem Privatleben umsetzen kann. Die effizientesten drei Maßnahmen aus Sicht der Wissenschafter: weniger Auto fahren, öfter auf Fleisch verzichten und verstärkt auf erneuerbare Energien setzen. Wer die zehn wichtigsten Maßnahmen im Ranking umsetzt, kann seine Klimabilanz jährlich um mehr als neun Tonnen CO2 verbessern, so die Studienautoren.

Die Klima- und Energiemodellregion Mondseeland gibt bei Hausbesuchen Energiespartipps, ruft zu einem Klimaschutz-Fotowettbewerb auf, bietet ein Spritspartraining an und lädt zu spannenden Vortragsabenden. Nähere Infos auf www.dasmondseeland.at. (ebra)