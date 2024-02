Die Fetzen puderten sich charmant durch Ebensee

Ein fragender Blick nach links, ein noch größerer nach rechts. Die Ratlosigkeit wird langsam sichtbar. Die Fragen, die sich eine deutsche Touristin Montagnachmittag in der Ebenseer Langbathstraße stellt, kann man ihr vom Gesicht ablesen. Dann will sie Antworten. "Können Sie mir was erklären?", schreit sie jenen in Hochdeutsch entgegen, die sich auf der Straße in buntem, zerschlissenem Gewand tummeln. Einer oder eine - so genau kann und soll man das nicht wissen- bleibt stehen, streckt ihr das Gesicht entgegen, ohne sich zu entlarven, und muss nicht lange auf die nächste Frage warten: "Was hat es mit dem Puder auf sich?"

Ob sie denn die Eröffnung der Kulturhauptstadt nicht gesehen habe und nicht wisse, dass es im Salzkammergut einen neuen traditionellen Tanz gebe, tönt es ihr schrill entgegen. Dann ziehen die Fetzen weiter. Am Straßenrand bleiben viele mit weißen Haaren zurück. Allerdings nicht des Alters wegen.

Gepudert und ausgetadelt

Der Pudertanz, entworfen von der Atterseer Choreografin Doris Uhlich, hat es am Montag in vielen verschiedenen Varianten nach Ebensee geschafft. Da gibt es jene Gruppe, die den "Mister" oder die "Miss" Kulturhauptstadt suchen, gleich mehrfach finden und die Kür mit einer ordentlichen Portion Puder abschließen. Und dann gibt es Fetzen, die neben Maniküre auch Gesichtspflege anbieten. Lippenstift, Nagellack und: Puder. Und weil auch die Frisur sitzen muss, wird mit einem Klobesen nachgeholfen. Zumindest ist der unbenutzt.

Und wer Hunger hat, kann gegen eine freiwillige Spende einen kleinen Gummiburger erstehen. "Kanzler-Menü" nennen das die Fetzen.

Wirklich niveaulos wird es nirgends. Wer nicht mitspielen will, wird zwar kritisch beäugt, aber ein echter Ebenseer Fetzen respektiert die Grenzen. Und ausgetadelt werden ohnehin fast alle. So nennen es die Fetzen, wenn sie jemandem einmal so richtig die Meinung sagen. Unter den Holzmasken, Larven genannt, geht das leichter.

Immer wieder ertönt am Montag der Fetzenmarsch. Einmal mit, oft ohne Musikbegleitung. Die Ebenseer sind stolz auf ihr Brauchtum, in dem nicht nur Blödelei sondern auch viele Stunden Arbeit stecken. Die Masken sind handgeschnitzt, jede ist ein Unikat.

Faschingtag, Faschingtag,

kimm na bald wieda,

wann ma ka Geld nit ham,

scheren ma di nieda.

Hutz’n, Fetz’n, Lump’n

auf und nieda, hin und he

Alles fährt nach Ebensee

Stimmung beim Bäckerwirt, Reitinger in der Kurven-Bar

Mit dem Fetzenmarsch ist der Montag in Ebensee noch lange nicht Geschichte. Der Bäckerwirt, ein seit mehr als 40 Jahren geschlossenes Wirtshaus, öffnet für den Fasching und wird zur "Fetznstub'n". Dichtes Gedränge, ausgelassene Stimmung.

Und im Rathaus wird "20 Jahre Kurvenbar" gefeiert. Auf der Bühne: Salzkammergut-Liedermacher Andreas Reitinger und sein musikalischer Partner Fritz Stingl. Und die singen den Besuchern gleich zu Beginn aus der Seele: "Hoamat is für mi am Montag aufd Nocht in Ebensee im Rothaus steh."

Bis in die frühen Morgenstunden wird gefeiert, getanzt, getrunken und gelacht. Und die letzten Fetzen huschen noch am Vormittag über die Straßen. Bis Mittwoch haben sie noch Zeit: Dann wird an der Traun der Fasching verbrannt.

