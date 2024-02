Mehr Kultur als Fasching: Der Ebenseer Fetzenzug

Er ist das feierliche Hochamt des Faschings und seit 2011 immaterielles Weltkulturerbe: der Ebenseer Fetzenzug am Rosenmontag. Er folgt einem uralten Drehbuch und das wurde auch gestern wieder eingehalten: Die Fetzenzugteilnehmer versammelten sich am frühen Nachmittag beim Wirtshaus Neuhütte in der Kohlstatt. Von dort aus zogen die bunt Gewandeten ins Ortszentrum, angeführt von der örtlichen Blasmusik und an einem Spalier Tausender Zuschauer vorbei.