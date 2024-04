Dickingers letztes Buch erscheint posthum

Viel zu früh, im Alter von erst 51 Jahren, verstarb vor drei Jahren der Gmundner Historiker, Buchautor und SPÖ-Stadtpolitiker Christian Dickinger. Auf Initiative von EU-Abgeordnetem Hannes Heide (SPÖ) veröffentlichte der Illustrator Christian Feichtinger jetzt das letzte Buch Dickingers, an dem die beiden einst gemeinsam gearbeitet hatten. "Begegnungen, die niemals stattgefunden haben" heißt es – und ist eine Satiresammlung, in der Dickingers Humor posthum noch einmal aufblitzt.

Dickinger erfindet in dem Buch mit subversiver Sprengkraft fiktive Begegnungen berühmter österreichischer Persönlichkeiten. Wiens Altbürgermeister Helmut Zilk etwa erklärt Kardinal Schönborn das Wesen des Katholizismus. Thomas Bernhard geht sich eine Hose kaufen und trifft definitiv nicht gewollt Bruno Kreisky.

Der Bad Ischler Journalist Manfred Madlberger liest am Sonntag, 18 Uhr, im Wirtshauslabor Bad Ischl aus Dickingers letztem Buch. Zwei Wochen später, am Sonntag, 5. Mai, präsentiert er es um 18 Uhr in Dickingers Heimatstadt, im Wirtshauslabor Gmunden (ehemaliges Gasthaus Rosenkranz), Rosenkranzstraße.

Autor Edmund Brandner Lokalredakteur Salzkammergut Edmund Brandner