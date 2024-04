Der Schnee fällt im Salzkammergut wieder bis ins Tal

In Altaussee (712 Meter Seehöhe) fiel der Schnee bereits Dienstagvormittag bis ins Tal, zu einer echten Decke reichte es aber noch lange nicht. In den kommenden Tagen soll die Schneefallgrenze sogar wieder bis unter eine Seehöhe von 500 Metern sinken, vor allem am Donnerstag sind kurzfristig stärkere Schneeschauer zu erwarten. Auf den Bergen des Salzkammerguts erwarten die Meteorologen bis zum Samstag rund 40 Zentimeter Neuschnee. Eine Besserung ist derzeit nicht in Sicht.

