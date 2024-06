„Bäderzug“ bringt Gäste von Wien über die Westbahn an den Attersee

Die Westbahn bleibt an Sommer-Wochenenden morgens und abends in Vöcklamarkt stehen.

Das Angebot öffentlicher Verkehrsmittel im Bezirk Vöcklabruck wurde beim Fahrplanwechsel im Dezember stark ausgebaut. Das betraf nicht nur den Fahrplan auf der Atterseebahn. Zwischen dem Attersee und dem Raum Vöcklabruck wurde auch der Busfahrplan spürbar erweitert.

Doch jetzt kommt das Sahnehäubchen: Erstmals bringt in diesem Sommer ein „Bäderzug“ Ausflügler aus Wien zum Attersee. Möglich macht es das Zusammenspiel der beiden Verkehrsunternehmen Westbahn und Stern & Hafferl.

Der Bäderzug fährt ab Juli an jedem Samstag und Sonntag um 7.38 Uhr in Wien ab und macht Zwischenstopps in St. Pölten, Amstetten, Linz, Wels, Attnang-Puchheim und Vöcklabruck. Um 9.37 Uhr hält er in Vöcklamarkt, wo eine Lokalbahngarnitur von Stern & Hafferl schon wartet und die Badegäste nach Attersee am Attersee (Ankunft um 10 Uhr) bringt. Dort sind drei öffentliche Badeplätze sowie das Strandbad fußläufig entfernt. Mit dem Autobus oder mit der Atterseeschifffahrt sind aber auch die anderen Ufergemeinden öffentlich erreichbar. Abends fährt der Zug um 18.58 Uhr von Attersee aus in die Gegenrichtung zurück, und nach einem Umstieg in Vöcklamarkt erreicht die Westbahn 150 Minuten später wieder den Wiener Westbahnhof.

Angelina Eggl, Tourismusdirektorin am Attersee, freut sich naturgemäß über das neue Angebot. „Es stärkt den nachhaltigen Reisetourismus in unserer Region“, sagt sie. Attersees Bürgermeister Rudi Hemetsberger betont indessen, dass auch die Bevölkerung des Attergaus vom erstmaligen Zughalt der Westbahn in Vöcklamarkt profitieren wird. „Für die Bevölkerung in unserer Region entsteht auf diese Weise eine attraktive und bequeme Wochenendverbindung in Richtung Wien“, sagt er. „Vor allem wenn man bedenkt, dass es oft schwierig ist, bei den Bahnhöfen Vöcklabruck oder Attnang-Puchheim leere Parkplätze zu finden.“

Infrastruktur-Landesrat Günther Steinkellner (FPÖ) begrüßt die Verbindung ebenfalls. „Wenn Verkehrsunternehmen, Tourismus und Gemeinden an einem Strang ziehen, können tolle Mobilitätsmöglichkeiten entstehen“, sagt Steinkellner.

