B145: Auf Autofahrer kommt einiges zu

An und entlang der Salzkammergut-Straße (B145) wird in den kommenden Monaten bei Pinsdorf sowohl vom Land Oberösterreich als auch von den Österreichischen Bundesbahnen gebaut. Das hat weitreichende Konsequenzen in Form von Straßensperren und Umleitungen.

Das Land unternimmt im Umfeld des Pinsdorfer Ortsteils Wiesen umfangreiche Arbeiten zur Entwässerung der B145 vor, die laut Plan am kommenden Dienstag beginnen sollen und bis voraussichtlich Ende Mai andauern. Einzelne Vorarbeiten dazu sind bereits seit mehreren Tagen am Laufen. Hier die Details:

In Fahrtrichtung Gmunden bleibt der Verkehr auf der B145 aufrecht. Die Streckenführung in Richtung Vöcklabruck beginnt beim Kreuzungsbereich Richtung Wiedtalgasse und führt über den Lagerplatz der Straßenverwaltung wieder zurück auf die B145. Die Wiedtalgasse von Pinsdorf in Richtung Wiesen bleibt befahrbar, ist aber in Richtung Pinsdorf gesperrt. Als Umleitung dient in diesem Fall (teils regelrecht "mit der Kirche ums Kreuz") die B145, die ja – wie erwähnt – in Fahrtrichtung Gmunden geöffnet bleibt.

Info für Benützer von öffentlichen Verkehrsmitteln und für Radfahrer: Die Ersatzbushaltestelle Richtung Gmunden (Linie 531) liegt an der B145, die Bushaltestelle in Richtung Vöcklabruck wird wie immer in Wiesen angefahren. Der Radweg R2 führt über Fraunsdorf, Preinsdorf und umgekehrt.

Der Straßenverkehr von der Siedlung Wiedtalgasse bei der ÖBB-Unterführung führt nach rechts in Richtung Wiesen, da dort ein Linksabbiegeverbot besteht.

Auch die ÖBB bauen

Zwischen dem Areal von Auto Esthofer Team und Strabag (Aurachtal-Landesstraße) kommt es zu einer einseitigen Straßensperre. Grund dafür ist das Brückenbauprojekt der ÖBB. In diesem Bereich sind Verkehrsbehinderungen zu erwartet. Die Bauarbeiten werden voraussichtlich bis Ende Oktober dieses Jahres andauern. (gs)