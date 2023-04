Autoreifen-Recycling: Ohlsdorfer Firma wundert sich über Diskrepanz

Anlässlich des übermorgen anstehenden Endes der situativen Winterreifenpflicht fragen sich viele, was eigentlich mit den ausgedienten Autoreifen passiert. Viele davon kommen nach Ohlsdorf in die Firma KIAS Recycling. „Wir sind die einzige stoffliche Altreifen-Recyclinganlage in Österreich, die bekannterweise Gummimehl und -granulat, Stahl und Flusen aus den angelieferten österreichischen Altreifen recycelt“, sagt KIAS-Geschäftsführer Christian Zirgoi. Rund 80 Prozent der Menge werde von den Kunden wieder zu Produkten verarbeitet, nur 20 Prozent werden thermisch verwertet, also verbrannt.

Das Unternehmen hat die Kapazität, bis zu 30.000 Tonnen Altreifen pro Jahr anzunehmen und zu verarbeiten. Daraus werden etwa Gummimehle für Asphalt, Bitumenbahnen für Flachdächer, Granulate für Stallmatten oder Ölbindemittel für Feuerwehren erzeugt.

„Leider haben wir im heurigen Jahr deutlich weniger alte Reifen für unseren Recycling-Prozess zur Verfügung als noch in den Vorjahren“, beklagt Zirgoi. „Obwohl laut Bundesabfallwirtschaftsplan ein jährliches Reifenaufkommen in Österreich von 70.000 Tonnen geschätzt wird, werden bei uns in Ohlsdorf nur 20.000 Tonnen angeliefert, wobei wir die Kapazität bis zu 30.000 Jahrestonnen hätten.“ Woran könnte das liegen? Zirgoi: „Wir haben uns mit einem offiziellen Schreiben an das Nachhaltigkeitsministerium gewandt und stellen diese Frage dorthin. Ich will keine Mutmaßungen anstellen, aber verschwinden können die restlichen 10.000 Tonnen nicht.“

Die Befürchtung bestehe, dass die Menge dorthin gehe, wo kein Recycling durchgeführt werde und es dadurch günstiger sei. Das könne entweder im Ausland oder in der thermischen Verwertung sein. Zirgoi stellt nun die Frage: „Wie gibt es das, dass von 70.000 Tonnen Ausgangsbasis so wenig für die einzige stoffliche Recyclinganlage in ganz Österreich übrigbleibt?“ Die Antwort weiß vielleicht das Ministerium. (gs)

