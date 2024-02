Auf dem Feuerkogel blieb die Temperatur seit Mitte Jänner nur dreimal unter null

Ein frühlingshafter Februar ist schon lange keine Sensation mehr. Sehr mild und größtenteils trocken war er 2021. Ein Jahr darauf war er mild, sonnig und stürmisch. Und im vergangenen Jahr war er mild und hatte kaum Schnee zu bieten. Die Geschichte wiederholt sich eben noch einmal. Und trotzdem ist heuer etwas anders.

Denn mit aktuell bis zu sieben Grad über dem langjährigen Mittel dürfte dieser Februar in die Geschichtsbücher eingehen. Auf den Bergen herrschen Temperaturen, wie sie sonst im April üblich sind. Den bislang wärmsten Februar verzeichnete die Geosphere Austria (Messdaten bis 1851 zurück) im Februar 1998.

Auf dem Feuerkogel lag die Abweichung vom langjährigen Mittel damals bei 4,2 Grad. Im bisherigen Februar war es dort um rund 5,6 Grad zu warm. Den letzten richtigen Eistag, also einen Tag, an dem der Höchstwert unter null liegt, gab es am 20. Jänner. Damals kamen die Temperaturen nicht über minus 5,5 Grad hinaus. Am 12. und 13. Februar lag der Höchstwert noch einmal bei minus ein Grad, sonst stiegen die Temperaturen immer ins Plus – oft sogar zweistellig. Der heurige Februarrekord datiert vom vergangenen Freitag: 12,3 Grad plus.

Elf zweistellige Werte

Auch in Bad Ischl, Bad Goisern und Mondsee, wo die Temperaturen aktuell sechs Grad über dem langjährigen Mittel (im Rekord-Februar 1998 waren es drei Grad) liegen, gab es an elf Tagen im Februar zweistellige Plusgrade.

"Es sieht derzeit alles nach einem Rekordfebruar aus. Auch wenn sich die Abweichung noch ändern wird. Vermutlich aber nur noch im Zehntelbereich", sagt Christian Ortner, Meteorologe bei der Geosphere Austria. Denn am Freitag steht dem Salzkammergut eine Kaltfront ins Haus. Die Schneefallgrenze dürfte bei rund 700 Metern liegen, in höheren Lagen vom Dachstein bis zum Großen Priel könnten bei viel Wind bis zu 30 Zentimeter Neuschnee zusammenkommen. Nur nachhaltig ist das alles nicht. "Es kommt zwar kühlere Luft zu uns, eine markante Kälte sehe ich aber in keinem Prognosemodell", sagt Ortner. Heißt: Es bleibt turbulent – und an einigen Tagen wieder deutlich zu mild.

Wer sich Winter wünsche, müsse für eine Nord- oder Nordostströmung beten. "Wir liegen seit Wochen in Westströmungen, und genau die sind die Schneefresser", sagt Ortner. Zumindest ab einer Seehöhe von 2000 Metern ist noch tiefer Winter. Oder ein Winter, der "ganz okay" ist, wie Ortner sagt.

Autor Gabriel Egger Redakteur Oberösterreich Gabriel Egger