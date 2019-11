Auch Wirte froh über Rauchverbot in der Gastronomie

Nach jahrelangen Diskussionen mussten die Wirte im Salzkammergut am Wochenende endgültig ihre Aschenbecher wegräumen. Seit Freitag gilt in der Gastronomie generelles Rauchverbot.

„Ich bin froh, dass es endlich eine eindeutige Lösung gibt“, sagt Gerhard Scheuringer, Betreiber des Gasthauses Altmühl in Gmunden. Bisher gab es in seinem Haus 70 Raucherplätze, und Scheuringer musste hausfremden Gästen immer wieder erklären, wo Glimmstängel erlaubt sind. Die Raucher am Stammtisch nahmen die Zeitenwende ohne Proteste hin, sagt der 57-Jährige. „Es hat sich auch keiner aus Unwissenheit eine Zigarette angezündet. Alle wussten Bescheid.“ Die Aschenbecher wirft Scheuringer aber nicht weg. „Die kann ich im Sommer im Gastgarten gebrauchen“, sagt er.

Stammgäste haben Verständnis

Im kleinen Vöcklabrucker Lokal „Ins Seitengassl“ sind 80 Prozent der Stammgäste Raucher. „Uns rennt keiner davon“, ist Walter „Ossi“ Schigl überzeugt. „Wir haben nette Stammgäste, die das verstehen.“ Der Seitengassl-Wirt hat bis vor 15 Jahren selbst geraucht, mit dem Rauchverbot hat er daher kein Problem. „Ich habe 15 Tschick in zwei Tagen eingespart“, sieht sogar ein rauchender Stammgast einen Vorteil in der neuen Regelung.

Froh über das Rauchverbot in der Gastronomie ist auch Peter Klaffenböck, Inhaber des Gasthof-Hotels „Zum Auerhahn“ und des Cafés „Liebling“ am Vöcklabrucker Stadtplatz. „Es war ja eigentlich schon dringend notwendig“, begrüßt er das Aus für Zigarettenqualm in der Gaststube. „Für die Gäste wird es jetzt sicher angenehmer, in ein Restaurant zu gehen und zu dinieren“, glaubt Klaffenböck nicht, dass das Rauchverbot negative Auswirkungen auf sein Geschäft haben wird.

Lokal wird neu ausgemalt

Ein bisserl Mitleid hat der Stadtplatz-Wirt mit starken Rauchern unter seinen Gästen. „Die rennen jetzt bei uns ein und aus.“ Für die Nichtraucher unter seinen Kunden, aber auch für das Personal werde die Situation jedenfalls besser, ist Klaffenböck überzeugt. Er kündigt an, dass er demnächst alle Räume im Wirtshaus neu ausmalen lassen wird. „Das Restaurant wird dann sicher besser gehen“, ist er überzeugt.

