Am Wolfgangsee beginnt der Frühling schon morgen

Die Schafbergbahn und die Wolfgangsee-Schifffahrt starten heute die Frühjahrssaison – so früh wie nie zuvor. Die beiden Attraktionen sind vorerst nur an Wochenenden in Betrieb, zu Ostern und ab 27. April dann täglich. Die Zahnradbahn fährt in der frühen Phase nur bis zur Schafbergalm. Der Frühe Saisonstart ist Teil einer neuen Strategie der Salzburg AG Tourismus GmbH.

Letztere vermeldet auch eine personelle Veränderung an der Spitze. Neben Mario Mischelin, der bereits seit 2019 in der Geschäftsführung ist, gibt es mit Tobias Pürcher seit Jahresbeginn einen zweiten Geschäftsführer. Der 30-jährige war zuvor Vorstandsassistent der Salzburg AG und im vergangenen Jahr Prokurist in der Tourismus-Sparte des Salzburger Konzerns. Jetzt nimmt er sich an der Seite von Mischelin um die kaufmännischen und strategischen Agenden an.

Stichwort Strategie: Die Schafbergbahn und die Wolfgangsee-Schifffahrt wollen bei den Passagierzahlen weiter kontinuierlich wachsen. Dabei setzt die Salzburg AG Tourismus künftig verstärkt auf die Nebensaison und wetterunabhängige Angebote. „Hier spielendas Erlebnisquartier und die als Eventlocation und die Gastrobetriebe eine zentrale Rolle“, sagt Pürcher. „So entzerren wir die Saison und können unseren Gästen ganzjährig etwas bieten.“ So sind beispielsweise ein Frühlingsfest im Erlebnisquartier geplant, und die baendlichen Nostalgiefahrten auf den Schafberg werden um eine kulinarische Komponente erweitert.

