Alkolenkerin landete mit Auto in Straßengraben

Die Frau fuhr mit ihrem Pkw auf der L 1306 von Gschwandt Richtung Gmunden. Gegen 4.30 Uhr kam sie im Gemeindegebiet von Gschwandt von der Fahrbahn ab und blieb auf der Seite liegend im Straßengraben stehen.

Durch das automatische Notrufsystem des Wagens (eCall) wurde die Rettungskette in Gang gesetzt. Die Lenkerin konnte sich in der Zwischenzeit selbst aus dem Fahrzeug befreien. Sie wurde vom Roten Kreuz behandelt und mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Ein Alkomattest ergab einen Wert von 0,94 Promille. Die Frau musste ihren Führerschein abgeben, sie wird angezeigt.

