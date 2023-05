Abschied mit Galakonzert im Festspielhaus Salzburg

Mit einem Galakonzert im Großen Festspielhaus Salzburg verabschiedet sich der Ungenacher Franz Milacher (65) am Samstag als Dirigent der Postmusik Salzburg. 27 Jahre hat er das Orchester geleitet und zu einem Vorzeigeorchester in Salzburg geformt, wie Matthäus Rieger, Landesobmann der Salzburger Blasmusikkapellen, betont.

Franz Milacher lernte ab 1970 Flügelhorn und war in vielen Orchestern tätig. Von 1975 bis 1978 war er bei der Militärmusik Oberösterreich. 1985 absolvierte der Ungenacher den Kapellmeisterkurs und war Dirigent in Bruckmühl. 1995 gründete er das Bezirksjugendblasorchester. Im Jahr darauf übernahm er die schwächelnde Postmusik in Salzburg, die in seiner Ära auf 80 Musikerinnen und Musiker anwuchs.

Bekannt wurde die Postmusik für ihre Auslandsreisen, darunter fünfmal nach China. Zwölf CDs spielte er mit seiner Kapelle ein, wobei die Sound-of-Music-CD der von ihm gegründeten Post-Big-Band vergoldet wurde. Milacher ist nach wie vor Kapellmeister der Musikkapelle Neukirchen/Vöckla.

