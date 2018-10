Enthaupteter Rehbock nahe Pfadfinderlager gefunden

GMUNDEN/ST. GEORGEN. Zwei Fälle von Wilderei beschäftigen derzeit die Behörden im Salzkammergut. Im Bezirk Gmunden konnte der Täter bereits ausgeforscht werden, in St. Georgen im Attergau bittet die Polizei um Hinweise.

(Symbolfoto) Bild: APA

Im Bezirk Gmunden konnte ein 60-Jähriger als mutmaßlichen Wilderer ausgeforscht werden. Ihm wird der widerrechtliche Abschuss eines Hirsches Mitte September in Gosau im selben Bezirk zur Last gelegt.

Eine Hausdurchsuchung bei dem Beschuldigten auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wels hat belastende Indizien ergeben: Die Polizei fand mehrere Waffen, die aufgrund ihrer Bauart als klassische "Wildererwaffen" gelten. Außerdem wurden mehrere Portionen Wildfleisch sichergestellt. Der Mann wird bei der Staatsanwaltschaft Wels wegen Eingriffes in fremdes Jagdrecht und nach dem Waffengesetz angezeigt. Außerdem wurde ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen.

Ein weiterer Fall von Wilderei beschäftigt die Polizei in St. Georgen im Attergau (Bezirk Vöcklabruck): In der Nähe eines Pfadfinderlagers fand der örtliche Jagdleiter einen Rehbock ohne Kopf. Das teilte die Polizei am Donnerstagnachmittag mit Wer dem Tier das Haupt abgetrennt hat, ist derzeit noch unklar. Die Polizeiinspektion St. Georgen im Attergau ersucht die Bevölkerung um Hinweise unter der Nummer 059133 4175.

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema