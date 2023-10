79-Jähriger bat fünf Wanderer für Notruf vergeblich um ihr Handy

Er habe ein neues Handy, das wolle er nicht verleihen, sagte ein Wanderer. Zwei weitere ignorierten den verzweifelten 79-Jährigen einfach. Und wiederum zwei andere Wanderer gaben an, kein Deutsch zu sprechen. Die große Suchaktion, die am Montag am Gosaukamm nach einem Pensionisten aus Edt bei Lambach (Bezirk Wels-Land) gestartet worden war, wäre vermeidbar gewesen. Der 79-Jährige war am Vormittag mit seiner 76-jährigen Ehefrau mit der Gosaukamm-Bahn auf den Berg gefahren, hatte eine kleine Rundwanderung unternommen und wollte schließlich noch den Ausblick vom Törleck genießen.

Mit seiner Frau vereinbarte er einen Treffpunkt bei der nahen Gablonzerhütte. Zunächst aber stieg der Pensionist zum Einstieg des Donnerkogel-Klettersteigs auf, um sich umzusehen. Dann verlor er offenbar die Orientierung. Als er nach mehr als zwei Stunden noch immer nicht zurückgekehrt war, verständigte seine Frau die Bergrettung.

Die Ortsstellen Gosau und Annaberg rückten aus, Unterstützung bekamen sie aus der Luft: Die Polizeihubschrauber Libelle aus Oberösterreich und Salzburg wurden angefordert. Der 79-Jährige hatte zwar die Nummer seiner Frau im Kopf, aber kein Handy dabei. Seiner Bitte, einen Anruf tätigen zu dürfen, kam keiner der Wanderer nach, die er auf seinem Irrweg traf. Erst als er rund 750 Höhenmeter weiter talwärts auf einen Landwirt traf, der geistesgegenwärtig die Bergrettung kontaktierte, konnte die Suchaktion abgebrochen werden. Der Pensionist war erschöpft und unterkühlt, blieb aber glücklicherweise unverletzt.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Gabriel Egger Redakteur Oberösterreich Gabriel Egger