60 Radfahrer rollten für sichere Verkehrswege durch Vöcklabruck

Trotz Regens nahmen an die 60 Radfahrer am "Flower Ride" am vergangenen Freitag teil, zu dem die neu gegründete Radlobby Vöcklabruck geladen hatte. "Wir möchten ein Zeichen setzen für mehr Sicherheit und Raum für Fahrradfahren und auf schwächere Mitglieder im Straßenverkehr aufmerksam machen", sagte Radlobby-Sprecher Alexander Six.

In Begleitung eines Polizeiautos setzte sich der Demonstrationszug vom OKH-Gelände in Bewegung und rollte nach einer kleinen Runde auf den Blumenmarkt auf dem Stadtplatz. Unter den mit Blumen geschmückten Rädern befanden sich auch viele Kinderräder.

"Schmiermittel" für Radler

Die Radlobby hatte sich erst im März im Gemeinderat vorgestellt. Die Gruppe besteht derzeit aus elf Mitgliedern und versteht sich als Ansprechpartner für Radfahrer in der Stadt. "Wir wünschen uns eine breite Unterstützung des Gemeinderates", sagte damals Six in der Bürgerfragestunde. Die Radlobby sei ein "Schmiermittel", damit die Radmobilität in Vöcklabruck wieder in Schwung komme. "Ihr stößt bei uns auf offene Ohren", versicherte Bürgermeister Peter Schobesberger (SP), selbst ein eingefleischter Radfahrer. Die aktive Mobilität werde auch im künftigen Verkehrskonzept der Stadt eine wichtige Rolle spielen, versicherte der Bürgermeister.

Für interessierte Radfahrer bietet die Radlobby Vöcklabruck schon bald wieder Gelegenheiten mitzumachen: Am 14. Mai findet in ganz Österreich und auch in Vöcklabruck die Kidical Mass, eine gemeinsame Radrundfahrt für Kinder, statt; am 20. Mai startet die erste Ausgabe von Velobruck, dem Radcafé und neuen Treffpunkt für Radkultur im Offenen Kulturhaus.

Mehr Infos zur Radlobby Vöcklabruck sind unter www.facebook.com und www.radlobby.at zu finden.