2 Frauen bei Verkehrsunfall in Vöcklamarkt verletzt

Feuerwehr, Rettung und Polizei standen am Freitagabend auf der L509 bei Vöcklamarkt im Einsatz: An einer Kreuzung auf Höhe des Ortsteils Grieß waren gegen 18:30 Uhr zwei Pkw zusammengestoßen. Durch ein missglücktes Abbiegemanöver kollidierten die beiden Fahrzeuge nahezu frontal. Durch die Wucht des Aufpralles wurde der Wagen einer 50-jährigen Lenkerin aus Vöcklabruck gegen einen nachkommenden Lastwagen geschleudert.

Die Frau und ihre Unfallgegnerin, eine 24-Jährige aus dem Bezirk Vöcklabruck zogen sich so schwere Verletzungen zu, dass sie von der Rettung in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Der 29-jährige Lenker des Lastwagens überstand den Unfall unversehrt. An allen drei beteiligten Fahrzeugen entstand teils erheblicher Sachschaden, teilte die Polizei am Samstagnachmittag mit.

An allen drei beteiligten Fahrzeugen entstand teils erheblicher Sachschaden Bild: Freiwillige Feuerwehr Redl

Für die Aufräumarbeiten rückten die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Redl an. Es galt, die Unfallstelle abzusichern und aufzuräumen, den Straßenverkehr zu regeln und das austretende Öl mittels Ölbindemittel zu beseitigen.

Lokalisierung: Die Unfallstelle lag auf Höhe des Ortsteils Grieß

