1,56 Promille: Alkolenker ohne Führerschein kam von B144 ab

Mit 1,56 Promille Alkohol im Blut hat sich ein 25-jähriger Rumäne an der Steuer seines Wagens gesetzt: Der junge Mann, der keinen Führerschein besitzt, war am Freitagvormittag gemeinsam mit einem 22-jährigen Arbeitskollegen auf der B144 unterwegs, als er im Gemeindegebiet von Roitham (Bezirk Gmunden) die Kontrolle über seinen Wagen verlor.

Bei einem Überholmanöver geriet das Auto auf der regennassen Fahrbahn in Schleudern, kam nach links von der Fahrbahn ab und touchierte einen Baum sowie einen Leitpflock, bevor es in einem Gebüsch zum Stillstand kam. Beide Insassen hatten Glück und blieben dabei unverletzt. der 25-Jährige wird angezeigt, teilte die Polizei am Freitagabend mit.

