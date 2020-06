13-jähriger Pilot fuhr in Slowenien unter die Top 3

Der 13-jährige Nachwuchsfahrer, der für den HSV Ried startet, präsentierte sich in bestechender Form und erreichte in der Tageswertung den beachtlichen dritten Rang. Der österreichische Motocross-Jugendmeister des Jahres 2019 startete perfekt in den ersten Lauf und gewann den Start. Im Rennen musste er sich nur Jaka Peklaj (Slowenien) geschlagen geben und wurde Zweiter. Im zweiten Endlauf fuhr der junge Attergauer erneut ein sehr gutes Rennen und sah als Dritter die Zielflagge, was in der Tagesendabrechnung ebenfalls Platz drei bedeutete.

