Hoftaverne Ziegelböck in Vorchdorf

Die Hoftaverne Ziegelböck ist ab 23. Juli 2018 rauchfrei. VORCHDORF.

Die Hoftaverne ist der traditionellste Gasthof in Vorchdorf im Almtal unweit der Traunseestadt Gmunden, an der Pforte zum Salzkammergut gelegen. In dieser Region werden sowohl Brauchtum als auch Gastfreundschaft gelebt und gepflegt. Zahlreiche Stammtische und Vereine halten die vielen Traditionen am Leben. Die Kulinarik lässt sich mit bodenständig, frisch und regional am treffendsten beschreiben.

"Wir sind ein familienfreundliches Wirtshaus und der Meinung, dass Rauchen und Essen nicht mehr zusammen passen", sagt Franz Ziegelböck von der Hoftaverne. "Seit etlichen Jahren sind alle Nebenräume und auch der große Saal, der über 200 Sitzplätze hat, rauchfrei. Ab sofort ist auch die alte Gaststube, der letzte Raucherbereich im Inneren, ohne Aschenbecher gedeckt."

Auch die Gesundheit der Mitarbeiter ist Franz Ziegelböck ein Anliegen und mit den rauchfreien Gastzimmern wird nun auch den Kellnerinnen und Kellnern ein rauchfreier Arbeitsplatz geboten.

Raucher an die frische Luft

"Bei uns sind nach wie vor Raucher willkommen - für sie haben wir ein Platzerl an der frischen Luft eingerichtet", sagt Ziegelböck.

