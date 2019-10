"Plogging": Laufend die Welt vom Müll befreien

Sport betreiben und gleichzeitig die Umwelt sauberer machen: Die Schweden nennen diese Kombination "Plogging". Dieser Begriff setzt sich aus dem schwedischen Begriff "plocka" (auf Deutsch: sammeln) und "Jogging" zusammen.

Was im hohen Norden bereits im Jahr 2016 begann, bahnt sich langsam, aber sicher auch seinen Weg nach Oberösterreich.

Als der schwedische Umweltaktivist Erik Ahlström vor drei Jahren nach Stockholm zog, wollte er unbedingt etwas gegen die Abfälle machen, die in der schwedischen Hauptstadt herumlagen. Weil er als einzelner Mensch aber wenig ausrichten konnte, organisierte er eigene Lauftreffen, bei denen gemeinsam gesportelt und gleichzeitig Müll vom Straßenrand aufgehoben und gesammelt wurde. "Plogging" soll nicht nur für bewegte Umweltschützer genau das Richtige sein: Auch echte Sportler können sich mit Plogging an ihre Grenzen bringen – wenn sie es exzessiv betreiben.

Umwelt und Gleichgewicht

Baut man Übungen wie tiefe Kniebeugen ein, lässt sich damit auch die Gesäß- und Oberschenkelmuskulatur trainieren, erklärt Ingo Froböse, Leiter des Zentrums für Gesundheit der Deutschen Sporthochschule Köln. Auch für die Abwehrkräfte und das Herz sei Plogging die richtige Aktivität: "Wie auch beim klassischen Joggen wird das Herz-Kreislauf-System gefordert und gefördert", sagt Froböse. Weiter berichtet die Deutsche Presse-Agentur dpa, dass sich Müll-Aufsammeln auch gut mit Gleichgewichtsübungen ergänzen lässt.

Papier, Zigaretten und Dosen

Nicht jeder Plogger geht die Sache übrigens gleich an: Die einen machen kleine Müllberge entlang ihrer Laufstrecke und füllen diese beim Heimweg in die mitgebrachten Müllsackerl. Die anderen sammeln jedes Papier, jeden Zigarettenstummel und jede Dose sofort ein.

In Österreich werden Plogging-Events von Green Heroes Austria ( www.greenheroes.at) organisiert. Alles, was man dazu braucht: Jogging-Outfit, Müllsackerl und Handschuhe.

Plogging in Linz

Das erste „Plogging-Event“ in Linz findet im Rahmen der Messe WearFair+mehr statt, die von 4. bis 6. Oktober in der Linzer Tabakfabrik über die Bühne geht.

Gelaufen und Müll gesammelt wird am Sonntag, 6. Oktober, zwischen 10 und 11 Uhr. Mehr Informationen unter www.wearfair.at

Artikel von Barbara Rohrhofer Leiterin Redaktion Leben und Gesundheit b.rohrhofer@nachrichten.at