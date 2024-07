Pkw ging auf der S10 in Flammen auf: Lenkerin (53) verletzt

Durch ihr entschlossenes Handeln hat eine 53-jährige Pkw-Lenkerin vermutlich noch größeren Schaden verhindert, zog sich aber selbst Verbrennungen zu: Die Frau war am Dienstagvormittag auf der S10 in Richtung Süden unterwegs, als sie im Tunnel Götschka bemerkte, dass ihr Wagen zu brennen begonnen hatte. Um einen Vollbrand im Tunnel zu verhindern, fuhr die Niederösterreicherin weiter und touchierte dabei mehrmals die Tunnelröhre.

Fünf Feuerwehren im Einsatz

Sie schaffte es noch, den stark rauchenden Pkw aus dem Südportal in den Bereich zwischen den beiden Richtungsfahrbahnen zu manövrieren und sich selbst in Sicherheit zu bringen, bevor das Auto vollständig in Flammen aufging. Als die Feuerwehren Kefermarkt, Neumarkt, Hagenberg, Unterweitersdorf und Wartberg ob der Aist wenig später eintrafen, stand der Wagen bereits in Vollbrand, die dunkle Rauchsäule war weithin zu sehen.

Dieses Facebook-Posting ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Social-Media und Datenverarbeitung in Drittstaaten in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorieundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Trotz des Löschangriffs brannte der Pkw vollständig aus. Für die Dauer der Löscharbeiten war die S10 gesperrt, es wurde eine Umleitung eingerichtet. Die Lenkerin erlitt Verbrennungen und leichte Verletzungen. Sie wurde von der Rettung in ein Krankenhaus gebracht.

Diese Karte ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Funktional und Datenverarbeitung in Drittstaaten in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorieundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper