Pensionist (68) stürzte mit Traktor in den Tod

Weil er einen Wurzelstock in einem nahen Waldstück entsorgen wollte, startete Alois U. gegen 15 Uhr in Scharnstein seinen Traktor. Auf der Gemeindestraße Schindlau kam der 68-Jährige plötzlich von der Straße ab und stürzte mit seinem Fahrzeug über unwegsames Gelände ab. Ein Zeuge alarmierte die Rettungskräfte, die für den Pensionisten leider nichts mehr tun konnten. Alois U. verstarb noch an der Unfallstelle.