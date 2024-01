"Orgasmus-Päpstin" von Mühlviertler Volksschule entlassen

Unter dem Profilnamen „Orgasmus-Päpstin“ bloggt eine Pädagogin auf Social-Media-Kanälen wie Facebook und TikTok über Liebe, Sex und Zärtlichkeit, Probleme in Beziehungen und die „magische Urkraft von Yang und Yin“. Als „Motivationstrainerin“ bietet die 47-Jährige auch kostenpflichtige Zoom-Seminare an. Doch dieses Ausmaß an freizügiger Nebentätigkeit war der oberösterreichischen Bildungsdirektion zu viel: die Schulbehörde hat die im Mühlviertel tätig gewesene Volksschullehrerin kurz vor Weihnachten entlassen.

"Vertrauen zerstört"

Die Begründung der Schulbehörde: Das „Vertrauen“ in die bisherige Dienstnehmerin sei durch ihr privates Online-Engagement „nachhaltig zerstört“, heißt es in dem Entlassungsschreiben. Daher wurde das seit 2016 bestehende Dienstverhältnis mit sofortiger Wirkung beendet.

Nackte Haut präsentiert die Pädagogin bei ihren Online-Auftritten nicht. Auch habe sie niemals Sexualität in ihrem Schulunterricht thematisiert, sagt die „Orgasmus-Päpstin“ im Gespräch mit den OÖN. Sie habe Schule und Privatleben stets getrennt. Etwas anderes wird von ihrem ehemaligen Dienstgeber auch nicht behauptet.

Ihr Auftritt im Internet sei mit der Berufsausübung der Volksschullehrerin „nicht vereinbar“, heißt es in dem Schreiben, das den OÖN vorliegt. Denn die Social-Media-Profile seien öffentlich für alle, also auch für Volkschüler durch einfaches Googeln zugänglich. „Als Landeslehrperson wird von Ihnen selbstverständlich verlangt, sich in der Öffentlichkeit entsprechend zu präsentieren. Eine derartig großzügige Aufklärung mit Berichten über Ihr eigenes Sexualleben gehen zu weit.“ Ausdrücke wie „explodierendes Sexualleben mit multiplen Orgasmen“ würde man „von einer Lehrerin an einer Volksschule nicht erwarten.“

Außerdem habe die Lehrerin die Weisungen ignoriert, die Online-Inhalte zu löschen oder zumindest „privat zu stellen“, zudem hätte die 47-Jährige ihre Nebenbeschäftigung melden müssen, so der Vorwurf der Dienstgeberseite.

Sexualberatung für 40- bis 65-Jährige

Gehalten hat die Frau an der Volksschule Sportstunden, integrative Stunden und Förderstunden, zuletzt waren es 15 Stunden pro Woche. „Ich habe das gerne gemacht und wir haben im Sport bei der Laufolympiade viele Erfolge gehabt“, sagt die Pädagogin. Privat mache sie „sexuelle Aufklärung für 40- bis 65-Jährige, die Schwierigkeiten in ihrem Sex- und Liebesleben haben. Leider scheitern so viele Beziehungen, weil die Menschen keine Erfüllung in ihrer Partnerschaft mehr finden.“ Um Pornografie sei es nie gegangen. Sexualität, Fitness und Gesundheit, das seien ihre Themen. Auch habe sie in den sozialen Netzwerken nie erwähnt, eine Lehrerin zu sein.

"Du bist 24 Stunden am Tag Lehrerin"

Das erste Gespräch mit ihrem Schulleiter Anfang Dezember sei sehr emotional gewesen, sagt sie. Mit den Worten: „Du bist 24 Stunden Lehrerin“ habe der Direktor sie aufgefordert, ihre Profile „sofort“ zu löschen. Doch dem sei sie nicht nachgekommen: „Ich hab‘ doch nichts verbrochen.“ Deshalb habe sie auch die von der Bildungsdirektion angebotene einvernehmliche Kündigung abgelehnt: „Das wäre einem Schuldeingeständnis gleichgekommen.“ Sie habe ihre Arbeit als Lehrerin immer ordentlich erledigt.

"Nebentätigkeit war gemeldet"

Den Vorwurf, ihre berufliche Nebentätigkeit nicht gemeldet zu haben, streitet sie ab. „Ich habe schon im Februar 2023 dem Schulleiter gemeldet, dass ich ein Energetiker-Gewerbe angemeldet habe.“

Es sei „schlimm“, dass Sex nach wie vor ein „Tabu“ sei, sagt die 47-Jährige. Sie hofft, „dass mein Fall zum Nachdenken anregt.“

Rechtliche Schritte angekündigt

Ihr Rechtsvertreter, der Steyregger Anwalt Manfred Arthofer will die Entlassung jedenfalls gerichtlich anfechten. "Ich hätte mir gedacht, dass auch die Bildungsdirektion im 21. Jahrhundert doch eine Spur aufgeklärter ist", kündigt der Anwalt rechtliche Schritte an.

