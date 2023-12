Österreich und Tschechien: "Mehr Zweckgemeinschaft als Freundschaft"

Das Einende kam am 11. 12. 1989 mit einer Drahtschere. Oberösterreichs damaliger Landeshauptmann Josef Ratzenböck und sein südböhmisches Pendant Miroslav Senkyr zwickten den Stacheldraht an der Grenze zwischen Österreich und der Tschechoslowakei entzwei und einten somit Europa. Freilich, vorausgegangen war dem der Fall der Berliner Mauer am 9. November, also einen knappen Monat davor. Österreich und das Mühlviertel rückten an diesem Tag vom Rande in die Mitte Europas.

Gestern nahm der Verein "DenkStein Eiserner Vorhang" diesen Jahrestag zum Anlass, um zum einen daran zu erinnern und zum anderen, um zahlreiche Neuerungen zu präsentieren. Allen voran den neuen Namen – "DenkStein" Eiserner Vorhang statt "Mahnmal". Der Grund der Namensänderung liege darin, sagt Obmann Bernhard Winkler, um weniger zu mahnen als vielmehr einen Denkprozess zu starten. "Bedenken, nachdenken, vordenken", sagte er. "Wir fördern die Auseinandersetzung mit Freiheit und Demokratie in einem grenzenlosen Europa." Wie wichtig das sei, sagte Winkler, zeige sich daran, dass in keinem EU-Land die EU-Skepsis größer sei als in Österreich.

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Stichwort Skepsis: Der ehemalige Vizekanzler Österreichs, Reinhold Mitterlehner, der unweit des Eisernen Vorhangs aufgewachsen ist, gab zu bedenken, dass es in all den Jahren nicht gelungen sei, mit dem nördlichen Nachbarn so zusammenzuwachsen wie damals erhofft. "Der Befund ist, dass es kein Idealzustand ist. Das Zusammenleben hat sich eher schleppend entwickelt, es ist immer noch mehr Zweckgemeinschaft als Völkerfreundschaft", sagte Mitterlehner. Die Sprache sei das eine, mit der Diskussion um Temelin sei aber andererseits ein großes Erschwernis hinzugekommen – beide Parteien haben nach wie vor unverrückbare Oppositionshaltung. Und dann gebe es noch historische Gründe – Österreich habe während der Zeit der Monarchie immer eine Vormachtstellung gehabt und dies die Tschechen spüren lassen, so die eine Seite. Die andere hadere oft noch mit den Folgen der Benes-Dekrete und der damit einhergehenden grausamen Vertreibung der Sudetendeutschen nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs sowie der Enteignung.

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Doch, und das habe ihm der vor wenigen Tagen verstorbene ehemalige tschechische Außenminister Karel Schwarzenberg einmal bestätigt, die nächste Generation sei anders, wolle wissen, aufarbeiten und sei wissbegierig.

Stichwort wissbegierig: Historiker Roman Sandgruber nannte, was die menschliche Erinnerung angeht, einen Zeitraum von 35 Jahren. Danach sei die direkte Erinnerung weg, und die geschichtliche Erinnerung – durch Geschichtsbücher – setze erst viel später ein, auch weil es noch Verwicklungen und Probleme damit gebe. Und das würde nun der Geschichte mit dem Eisernen Vorhang drohen. Daher benötige es neuer Gedenk-Impulse.

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Stichwort Impuls: Einen solchen will der Verein "GedenkStein" 2024 setzen. Ein neues Logo und eine neue Homepage sind bereits umgesetzt, zahlreiche Veranstaltungen geplant, das Denkmal in Vorderweißenbach werde adaptiert. Die FH Hagenberg und die Kunstuniversität Linz sind und waren am Prozess beteiligt. Die jungen Studenten mussten allerdings zunächst recherchieren, was der Eiserne Vorhang bedeutet. Beim Denkmal soll ein Vorhang installiert werden, der weggeschoben werden kann, aber auch Schutz bieten soll, so Künstlerin Malina Merlitsch: Freiheit und Schutz statt Angst und Spaltung.

Skizze vom geplanten Umbau der Gedenkstätte in Vorderweißenbach Bild: Manfred Wolf

Lesen Sie mehr dazu:

Homepage: eisernervorhang.eu

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Manfred Wolf Ressortleiter Lokales Manfred Wolf

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Vorderweißenbach Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.