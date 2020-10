Oberösterreich "verstrickt im Tarifdschungel"

Worüber die OÖN bereits im Jänner berichtet hatten, griff nun auch Severin Mayr, Verkehrssprecher der Grünen auf: die Komplexität der Tarife im öffentlichen Verkehr.Für den Weg von Rohrbach nach Linz gibt es beispielsweise vier unterschiedliche Tarife: Die Jahreskarte für diese Strecke kostet je nach gewähltem Tarif zwischen 998 (Mühlkreisbahn) und 1306 Euro (Bus mit Umweg über Lembach).

Mayr will sich dafür einsetzen, dass neben der bereits für das Jahr 2021 angekündigte dritten Stufe des 1-2-3-Tickets (Jahreskarte für alle öffentlichen Verkehrsmittel in Österreich um 1095 Euro), auch die erste Stufe in Oberösterreich eingeführt wird: eine Jahreskarte für alle Verkehrsmittel im Land um 365 Euro. "Dann wäre es mit dem Tarifdschungel, in den das Land verstrickt ist, vorbei". (geg)

