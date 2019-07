Neues Stellwerk am Hauptbahnhof: Einschränkungen im Zugverkehr

Die ÖBB haben am Hauptbahnhof in Linz ein neues Stellwerk errichtet, welches im Zeitraum von Freitag, 9. August, bis Sonntag, 18. August, ins Netz aufgenommen wird. In dieser Zeit muss der Zugverkehr rund um Linz eingeschränkt werden.

Welche Zugverbindungen im Detail betroffen sind, erfahren Sie weiter unten im Artikel.

Um eine komplette Sperre des Hauptbahnhofs zu vermeiden und die Auswirkungen für die Fahrgäste so gering wie möglich zu halten, erfolgt die Einbindung ins Netz innerhalb von zehn Tagen in 16 Teilphasen. Dabei wird immer ein Teil des Bahnhofes für Zugfahrten gesperrt. Insgesamt werden 232 Weichen, 127 Signale für Zugfahrten, 257 Signale für Verschubfahrten, 434 Gleisfreimeldeabschnitte und 294 sonstige Signale umgebaut und in die Betriebsführungszentrale eingebunden. An diesem komplexen Vorhaben wirken in Summe rund 150 Personen mit.

Voraussetzung für viergleisigen Ausbau der Weststrecke

Das neue elektronische Stellwerk wurde zwischen 2017 und 2019 errichtet. Mit modernster digitaler Technik wird es möglich, den stetig wachsenden Zugverkehr auf der Weststrecke im Großraum Linz weiterhin reibungslos und sicher abwickeln zu können. Fahrgäste sollen von pünktlicheren Zügen und Informationen zu ihren Zugzeiten in Echtzeit profitieren. Die neue Anlage dient zugleich als Basis für den Ausbau der viergleisigen Weststrecke Richtung Salzburg. Der Ausbau der Weststrecke zwischen Linz und Wels startet im Sommer mit dem Ausbau der Westseite des Linzer Hauptbahnhofs, das neue Stellwerk ist Teil dieses Projekts.

Was bedeutet die Teilsperre des Linzer Hauptbahnhofs für die Fahrgäste?

Summerauerbahn:

Fr. 9.8., 8:00 Uhr – So. 18.8.2019, 19:00 Uhr



Schienenersatzverkehr:

Für S-Bahnen: zwischen Linz Hbf. und Linz Franckstraße



Für REX nach Prag: teilweise zwischen Linz Hbf. und Pregarten

Do. 15.8., 20:00 Uhr – So. 18.8.2019, 19:00 Uhr



Schienenersatzverkehr:

Für S-Bahnen: zwischen Linz Hbf. und Linz Wegscheid



Für REX und IC: zwischen Linz Hbf. und Traun

Sa. 10.08.2019, 8:00 Uhr – So. 11.08.2019, 8:00h

Züge der Donauuferbahn enden in St. Valentin. Zwischen St. Valentin und Linz Hbf. ist die Weiterfahrt mit Zügen auf der Weststrecke möglich.

Do. 15.8., 20:00h – So. 18.8.2019 19:00h

Züge der Strecke Attnang-Puchheim – Stainach-Irdning (Salzkammergutbahn) enden in Attnang-Puchheim. Zwischen Attnang-Puchheim und Linz Hbf. ist die Weiterfahrt mit Zügen auf der Weststrecke möglich.

Fr. 9.8. – So. 18.8.2019

Einzelne Fernverkehrszüge (Züge D626, D720, D722, D723, D729), die auf der Weststrecke zwischen Wien und Linz Hbf. verkehren, beginnen/enden in St. Valentin. Zwischen St. Valentin und Linz Hbf. ist die Weiterfahrt mit Zügen auf der Weststrecke möglich.

Sa. 10.8.2019:

Die Züge RJ 540, RJ 542, RJ 662, RJ 569, RJ 548, RJ 640, RJ 642, RJ 644, RJ 646, RJ 698, RJ 740, RJ 742, RJ 744, RJ 746, RJ 748 und RJ 840 können in Neumarkt-Köstendorf nicht halten. Für RJ 746 und RJ 840 wird ein Schienenersatzverkehr zwischen Vöcklabruck und Salzburg Hbf eingerichtet. Für die andren Züge bitte auf den nächsten fahrplanmäßigen Zug ausweichen.

Do. 15.8.2019 – So. 18.8.2019 ganztägig

Schienenersatzverkehr

Der Schienenersatzverkehr erfolgt mit Bussen. Die Kundeninformation zum Schienenersatzverkehr erfolgt an den Bahnhöfen (Plakate, Informationen auf Monitoren) und im Zug durch Durchsagen sowie mittels Sonderfahrplänen.

Nur eingeschränkt Durchsagen am Hauptbahnhof Linz möglich

In der Zeit von 9. August bis 18. August sind aufgrund der Arbeiten Durchsagen am Hauptbahnhof Linz nur eingeschränkt möglich. Fahrgäste erhalten Informationen zu Abfahrtszeiten, Anschlusszügen und Bahnsteigen im Zug sowie auf den Monitoren am Bahnhof. Die ÖBB bitten Ihre Fahrgäste, sich rechtzeitig über etwaige Änderungen zu informieren.