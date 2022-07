Hagel Marie zeigt, wie lebensgefährlich Eisgeschosse sind

Der oberösterreichische Prototyp wird in der Produktentwicklung, etwa zum Testen von Ziegeln eingesetzt. Das Elementarschaden-Präventionszentrum (EPZ) gehört zur Brandverhütungsstelle Oberösterreich. Dort ist in vier Monaten Bauzeit der Prototyp einer Hagelschussmaschine entwickelt worden.

Diese wird verwendet, um für die Industrie Produkte und Materialien zu testen, wie hagelsicher diese sind. Bei einem Medientermin im Linzer Designcenter feuerte der EPZ-Techniker und Entwickler Hans Starl mit der „Hagel Marie“ auf einen Fahrradhelm: mit einer sechs Zentimeter dicken Eiskugel mit 117 Km/h Geschwindigkeit. Die Wirkung: der Fahrradhelm wird zerschossen.

Das Video dazu:

Derartig starken starken Hagel habe es in Oberösterreich im Juni des Vorjahres bereits gegeben, sagte Starl. In fünf Gemeinden im Innviertel bzw. im Bezirk Grieskirchen. Daher ist bei Unwetterwarnungen auch höchste Vorsicht geboten, zumal der Klimawandel die Häufigkeit starker Hagelereignisse erhöht.

Der Hagel habe im Jahr 2021 allein in Oberösterreich Schäden bei Gebäuden, Fahrzeugen und in der Landwirtschaft in Höhe von 1,1 Milliarden Euro angerichtet, sagte Othmar Nagl von der Oberösterreichischen Versicherung. Die heurigen Schäden schätzte er auf bis zu 150 Millionen Euro.