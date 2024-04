Neue 4youCard-App bringt Vorteile für die 180.000 jugendlichen Nutzer

"Wir wollen unser Bundesland als ,Place to be' präsentieren und den Jugendlichen zeigen, dass Oberösterreich nicht nur für die Arbeit und Ausbildung ein guter Ort ist, sondern man hier auch lässig seine Freizeit verbringen kann", sagt Jugendlandesrat Wolfgang Hattmannsdorfer (VP) bei der heutigen Pressekonferenz. Das soll mithilfe der neuen 4youCard-App gelingen, die die "Guzis des Landes für junge Menschen" - also Angebote der 500 Vorteilspartner für Sportveranstaltungen, Kino, Events oder Nachhilfe - übersichtlich zusammenfasst.

Die Jugendkarte kann nun in der App digital gespeichert werden und ist somit auch für den Altersnachweis stets zur Hand. "Sie ist in der digitalen Ausgabe fälschungssicher. Im oberen Bereich des Bildschirms ist ein sich bewegendes Logo und die genaue Uhrzeit zu sehen. Einen Screenshot vorzuzeigen reicht also nicht", sagt Thomas Schachner, Geschäftsführer Verein 4YOUgend. Neben der 4youCard können auch andere Nachweiskarten, wie beispielsweise der Lehrlingsausweis, Mitgliedsausweise der Feuerwehr oder der Landjugend digital hinzugefügt werden.

Jugendlandesrat Wolfgang Hattmannsdorfer und Thomas Schachner, Geschäftsführer Verein 4YOUgend Bild: Land OÖ/Antonio Bayer

Eines der beliebtesten Angebote sei laut Hattmannsdorfer das Jugendtaxi, für das künftig Guthaben direkt auf die App geladen werden kann. Für das Taxi gibt es eine spezielle Förderung, wodurch das Guthaben von Gemeinden und dem Land OÖ verdreifacht werden. "Lädt der Jugendliche 10 Euro auf sein App-Konto, erhält er 10 Euro von der Gemeinde und weitere 10 Euro vom Land beigesteuert", erklärt Schachner. Jeder Gemeinde stehen dafür 10.000 Euro pro Jahr zur Verfügung.

Mitmach-Möglichkeiten für Jugendliche

In der neuen App gibt es außerdem ein Umfragetool, das während der Jugendstrategie des Jugend Service OÖ bereits zum Einsatz kam. "Wir wissen aus früheren Umfragen, dass sich junge Menschen gerne beteiligen wollen. Während der Jugendstrategie haben wir mehr als 30.000 Einmeldungen erhalten. Das bestehende Partizipationstool sollte aber keine Eintagsfliege sein und wurde nun über die App weiterentwickelt", sagt der Jugendlandesrat. Besonders politische und gesellschaftliche Themen sollen der jungen Bevölkerung so näher gebracht werden. Weiters erhofft man sich, die Wünsche und Bedürfnisse der Jugendlichen durch die "laufenden Feedbackschleifen" leichter zu erkennen.

Seit diesem Jahr neu ist auch die Try.it-Tour, mit der die Betreiber der 4youCard in ganz Oberösterreich unterwegs sind. Bei den Veranstaltungen können junge Menschen neue Sport- und Freizeitaktivitäten ausprobieren, die für 4youCard-Mitglieder gratis oder vergünstigt angeboten werden. Den Anfang machten das das Pop-up-Eislaufen in der Linz AG Eisarena und ein Mario-Kart-Rennen auf den Leinwänden des Starmovie Wels. Am 11. April können Interessierte in Regau bei Heroes Karts & More analog Kartfahren und am 20. April im "Stoablock" Gmunden bouldern.

Viele junge Nutzer

In Oberösterreich haben etwa 73 Prozent der zwischen Zwölf- und 26-Jährigen, etwa 180.000 Menschen, eine 4youCard. Dazu kommen 15.000 Acht- bis Elfjährigen, die die Juniorvariante der Karte nutzen. Die Zahlen steigen weiter, so kamen im vergangenen Jahr insgesamt knapp 16.000 Jugendliche zwischen acht und 26 hinzu.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper