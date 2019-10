Nach Messerattacken in Grenzgebiet: 33-jähriger Asylwerber in U-Haft

Es bestehe der dringende Verdacht, dass bei dem 33-Jährigen in beiden Fällen zumindest ein bedingter Mordvorsatz vorhanden gewesen sei, weil U-Haft wegen Mordes, versuchten Mordes und schweren Raubes verhängt worden sei, sagte Staatsanwaltschaftssprecher Philipp Christl der APA am Donnerstag. Der Afghane wollte vor der Haft- und Rechtsschutz-Richterin nach Rücksprache mit seinen Verteidigern keine weiteren Fragen beantworten. Die Polizei ermittle noch.

Video: OÖN-TV von der Tagung des Landessicherheitsrats zur tödlichen Messerattacke.

Mord in Leopoldschlag: Landessicherheitsrat einberufen In die Trauer mischt sich Wut. Der Mord in Leopoldschlag wirft eine Diskussion um Sicherheit in Oberösterreich auf.

Der Verdächtige war am Montagnachmittag in einer Asylunterkunft auf den 32-jährigen Betreuer mit einem Messer losgegangen, wir haben ausführlich darüber berichtet. Bei der Auseinandersetzung ging es um die Arbeitssituation des Asylwerbers. Danach floh der Afghane zunächst mit einem Fahrrad, ehe er unweit der Flüchtlingsunterkunft einen 63-jährigen Landwirt in dessen Garage erstochen haben soll, weil der Altbauer seinen Autoschlüssel nicht herausgab, sondern um Hilfe rief. Der 33-Jährige fuhr anschließend mit dem gestohlenen Wagen davon und wurde am Abend in Linz festgenommen.

Über den Zustand des 32-jährigen Betreuers wird das Linzer Universitäts-Klinikum auf Wunsch der Familie keine Auskünfte mehr geben, erfuhr die APA von einem Sprecher.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei

Mord in Leopoldschlag Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.