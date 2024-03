Nach Fenstersturz in Linz: Obduktion hat Todesursache geklärt

Nachdem ein Fünfjähriger am Samstag aus einem Fenster im vierten Stock eines Wohnhauses in Linz gestürzt war, ergab die Obduktion, dass die daraus resultierenden Verletzungen tödlich waren. "Die Verletzungen stehen in Einklang mit dem Sturzgeschehen", berichtete Staatsanwaltschaftssprecherin Ulrike Breiteneder der APA am Dienstag.

Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen grob fahrlässiger Tötung gegen die Mutter des Buben und ihren Lebensgefährten, der jedoch nicht der leibliche Vater des Buben ist. Die beiden konnten aufgrund des großen Schocks vorerst nicht einvernommen werden. Demnach könne sie noch nichts zu der Situation in der Wohnung, etwa, ob der Fünfjährige allein dort war und wie die Fenster gesichert sind, sagen, so Breiteneder. "Wir haben keine gesicherten Informationen."

