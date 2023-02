Zeuge verhindert Einbruch

Dass sie von einem Zeugen beobachtet wurden, verhinderte am gestrigen Nachmittag, dass vier rumänische Staatsangehörige in ein Wohnhaus in Engerwitzdorf (Bezirk Urfahr-Umgebung) einbrechen konnten. Gegen 14.40 Uhr waren die vier Männer im Alter zwischen 17 und 32 Jahren ans Werk gegangen. Der erste Versuch - Aufzwängen der Haustür mittels eines mitgeführten Werkzeugs - misslang. Beim zweiten Versuch - aufdrücken einer Terrassentür - wurden sie von einem Zeugen beobachtet, woraufhin die vier flüchteten.

Aufgrund der Wahrnehmungen des Zeugen und der veranlassten Fahndungsmaßnahmen konnte das Fahrzeug der Flüchtigen jedoch gegen 16.10 Uhr auf der A1, Höhe Ausfahrt Traun, angehalten und die Insassen durch Beamte der Schnellen Interventionsgruppe (SIG) und Bereitschaftseinheit (BE) festgenommen werden. Bei den Vernehmungen durch Polizisten des Landeskriminalamtes zeigten sich die Beschuldigten trotz eindeutiger Identifizierung durch den Zeugen nicht geständig. Sie werden angezeigt.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper