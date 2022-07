Zertifikat in Gold für Nahversorger

Die Überreichung der Urkunde in den Kategorien Gold, Silber und Bronze fand im Steinernen Saal des Landhauses in Linz statt. "Regionale Produkte haben mit Ausbruch der Pandemie und dem Krieg in der Ukraine an Bedeutung und Wertschätzung gewonnen. Außerdem bleibt die Wertschöpfung in der Region bei heimischen Bauernfamilien und österreichischen Betrieben", sagt der Nahversorgungs-Unternehmer Philipp Riepl über die erlangte Auszeichnung.