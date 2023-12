Vorderweißenbach wählt im April neuen Bürgermeister

Bernhard Thumfart (re.) und David Köck sollen in Zukunft an der Spitze der Marktgemeinde Vorderweißenbach stehen

Geregelt ist die Bürgermeisternachfolge in Vorderweißenbach: Im April 2024 wird in der Sternsteingemeinde der Nachfolger für Leopold Gartner (VP) gewählt, der mit dem Jahreswechsel zurücktritt. Bis zu den Wahlen führen Bernhard Thumfart und David Köck interimistisch die Geschäfte der Gemeinde.

Dafür tauschen die beiden ihre Funktionen: Thumfart wird bei der nächsten Gemeinderatssitzung zum Vizebürgermeister gewählt, Köck – er übte diese Funktion bisher aus – geht vorübergehend in den Gemeindevorstand. Nach dem Urnengang, bei dem sich Bernhard Thumfart um das Bürgermeisteramt bewirbt, soll Köck wieder Vizebürgermeister werden. "Nachdem David beruflich sehr eingespannt ist, haben wir uns für diese Lösung entschieden", sagt Bernhard Thumfart zu der personellen Rochade.

Mit dieser werden auch die Weichen für die weitere politische Zukunft gestellt: Seitens der im Gemeinderat mit 19 Mandaten klar dominierenden ÖVP ist geplant, dass das Duo Thumfart/Köck mittelfristig an der Spitze der Gemeinde steht. Die beiden bringen dafür die entsprechende Erfahrung ein, sie sind schon seit vielen Jahren in führenden Positionen in der Vorderweißenbacher Kommunalpolitik engagiert.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper