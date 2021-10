Von Färberinnen zu Rittern: Wanderweg fertiggestellt

Der Weg verbindet das Färbermuseum in Gutau mit dem Oberösterreichischen Burgenmuseum in Reichenstein in der Gemeinde Tragwein. Entlang der 9,4 km langen Strecke informieren zwölf Schautafeln über Besonderheiten, denen man zwischen den beiden Museen begegnet, etwa den Pechölstein in Hundsdorf, der mit einem Durchmesser von 2,5 Metern eine echte Rarität darstellt und der größte seiner Art in Österreich ist.

Wanderlustige sind eingeladen, am Eröffnungstag von Gutau nach Reichenstein zu wandern: Abmarsch ist um 13 Uhr bei der Alten Schule in Gutau. Für den Rücktransport gibt es ab 17 Uhr einen kostenlosen Shuttledienst.