Volkskultur, Klassik und Kabarett geben sich ein Stelldichein

In einer Zeit, in der Zahlen unser tägliches Zusammenleben bestimmen, freut sich das neu formierte Kulturforum Bad Zell über eine Zahl ganz besonders: die 40. Diesen Freitag werden nämlich im Kurort zum 40. Mal Kulturwochen veranstaltet. Seit ihrer ersten Auflage im Jahr 1977 konnten die Kulturwochen an die 100.000 Besucherinnen und Besucher mit kulturellen Schmankerln in den unterschiedlichsten Geschmacksrichtungen überzeugen. Auch im Jubiläumsjahr wird dem Leitbild dieser Reihe entsprechend zwei Monate hinweg ein Dialog zwischen Tradition und Moderne geführt.

So erfreuen etwa zwei Konzertabende die Freunde der Klassik: Die Festival Sinfonietta unter der Leitung von Liu Chan mit Sopranistin Iva Schell gestaltet am Freitag das Eröffnungskonzert. Ebenso zu hören ist das Ensemble Musica Sonare. Jazzposaunist Martin Puntigam lässt mit der Formation "Die Punte" Gassenhauer aus der Musikgeschichte in frischen Tönen erklingen. Der Kabarettist Christoph Fritz bringt sein Debütprogramm "Das jüngste Gesicht" in Bad Zell auf die Bühne.

Literarische Frauen-Power stellen Eva Reisinger und Johanna Schmidt bei einer Wirtshauslesung bereit. Eine Fotoausstellung von Sebastian Fröhlich "OSTENDE und andere Himmelsrichtungen", die Präsentation von Zita Eders Buch "Kennst du den Ort …" sowie Nikolaus Habjans Fassung von "Der Herr Karl" die runden das Programm ab.