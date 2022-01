Unfall in Lembach: Mühlviertler lenkte Firmenwagen mit 2,38 Promille

Zu dem Unfall ist es am Mittwoch gegen 17.45 Uhr auf der Falkenstein Landesstraße gekommen. Beteiligt waren ein 38-Jähriger und ein 44-Jähriger - beide aus dem Bezirk Rohrbach. Der jüngere Lenker wollte bei der Fahrt Richtung Lembach nach links einbiegen, musste seinen Wagen aber wegen des Gegenverkehrs anhalten. Das dürfte der nachkommende Lenker übersehen haben. Der 44-Jährige krachte mit seinem Firmenwagen in das Auto des 38-Jährigen, sodass dieses um die eigene Achse gedreht wurde und in einer Wiese zum Stillstand kam. Der 38-Jährige wurde ins Klinikum Rohrbach gebracht, auch der Verursacher wurde verletzt. Der 44-Jährige hatte laut Alkotest 2,38 Promille Alkohol im Blut.

Lokalisierung: Der Unfall hat sich beim Haus Starz 3 ereignet