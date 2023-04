Theaterkomödie: "Psychostress und Leberwurst"

Turbulent geht es im Pfarrsaal in Saxen zur Sache.

Nach drei Jahren Corona-Pause ist in Saxen wieder alles angerichtet für mehrere Abende unbeschwerter Theater-Unterhaltung. Um dem großen Besucherinteresse der vergangenen Spielzeiten gerecht zu werden, haben sich die Theatermimen dazu entschlossen, heuer gleich elf Mal – und damit so oft wie noch nie – die Pforten des Pfarrsaals zu öffnen. Auch auf der Bühne kann die Theatergruppe Saxen mit einer Überraschung aufwarten: Lisa Franke aus Klam feiert heuer ihr Debüt. Premiere ist am 15. April um 20 Uhr.

