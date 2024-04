Tennishoffnungen schlagen für Mauthausen auf

Zwei Teenager, von denen nicht wenige Fachleute der Überzeugung sind, dass sie die Zukunft des Tennissports in Österreich maßgeblich mitschreiben werden, heuerten am Freitag offiziell bei der Union Stein&Co. Mauthausen an: Joel Schwärzler (18) und Matthias Ujvary (19). Die beiden werden heuer ebenso in der Herren-Bundesliga für die Mühlviertler aufschlagen wie der 17-jährige Nico Hipfl, ein weiteres heimisches Top-Talent.

"Wir wollen ein Wort um den Meistertitel mitreden. Nachdem wir in den vergangenen zwei Saisonen ganz knapp gescheitert sind, nehmen wir heuer einen neuen Anlauf", sagt Mauthausen-Sportchef Andreas Pilsl, der neben der jungen Welle auch auf Dennis Novak und Filip Misolic sowie die ungarischen Weltklasse-Spieler Fabian Marozsan und Zsombor Piros zählen darf. Dazu steht mit Alexander Erler einer der besten Doppelspezialisten im Mauthausener-Team. "Unser Ziel für heuer war es, den Kader möglichst breit aufzustellen, um in jeder Runde mit einer guten Besetzung an den Start gehen zu können", sagt Mauthausens Mannschaftsführer Hannes Pühringer. Denn für den Verein ist klar: Tennis bleibt ein Einzelsport und wenn die Spieler bei ATP-Turnieren weit kommen, muss die Bundesliga zurückstecken.

Beim Andocken in Mauthausen habe dennoch auch der Teamgeist eine Rolle gespielt, sagte Schwärzler am Freitag: "Wenn du mitten in einem schwierigen Match stehst, hilft es schon, wenn dich die Kollegen aus der Box heraus anfeuern." Außerdem hat der Verein eine wesentliche Rolle bei einem Sponsoren-Deal für Schwärzler, Ujvary und Hipfl gespielt: Der Energiespeicher-Spezialist SKE hat vor, die Talente längerfristig zu unterstützen. "Gerade der Einstieg in die Profi-Tour ist mühsam und mit vielen Kosten verbunden. Wir wollen mithelfen, damit die Burschen ihren nächsten Entwicklungsschritt machen können", sagt SKE-Vertriebsvorstand Gerald Hotz.

Ihre erste Bundesliga-Partie 2024 bestreitet die Union Stein&Co. Mauthausen am Samstag, 18. Mai daheim gegen Dornbirn. Angesichts der zahlreichen prominenten Namen im Kader erwartet sich Pilsl auch etliche Fans bei den Heimspielen: "Solche Kapazunder erlebt man ja sonst nur bei internationalen Turnieren. Bei uns spielen sie praktisch vor der Haustüre."

