Team Guglwald stellt sich Marathon-Herausforderung

Vier Lauftreffs an vier unterschiedlichen Schauplätzen: Ob durch die Geschirrhalle der Firma Rechberger oder in den Parkhäusern der PlusCity – für seine Lauftreffs fällt dem Mühlviertler Hotelier Alexander Pilsl vom Wellnesshotel Guglwald immer etwas ganz Spezielles ein. "Wir suchen für unsere Lauftrainings bewusst nach Locations, an denen unsere Teilnehmer sonst nicht laufen können. Im Geschirrquartier gelang uns das heuer besonders gut, denn wann läuft man schon zwischen meterhohen Geschirrbergen? Kaputt ging aber natürlich nichts", freut sich Pilsl. Dafür zeichneten wohl auch die Guglwald-Lauftrainer verantwortlich, denn trainiert wird immer in unterschiedlichen Leistungsgruppen – so ist für jeden etwas dabei. Cheftrainer ist dabei niemand Geringerer als Marathonprofi Günther Weidlinger. Laut Weidlinger ist es wichtig, sich beim Laufen auf unterschiedliche Umgebungen einstellen zu können, denn das unterstützt letztendlich auch beim Laufbewerb selbst.

Lesen Sie mehr: Schon vor dem Linz-Marathon steht ein großer Gewinner fest

Training und Teamgeist

Bevor der Bewerb jedoch naht, holte das Hotel Guglwald bei seiner Auftakt-Veranstaltung seine Läufer einmal zusammen. So fanden sich in der PlusCity mehr als 300 Guglwald-Teilnehmer ein, um sich nochmal ein paar Tipps der sportlichen Bühnengäste zu holen. Dem erfolgreichen Marathon-Start am Wochenende steht also nichts mehr im Weg. Gestärkt haben sich die Teilnehmer bei Leberkässemmeln und Gin Tonic von Peter Affenzeller, und mit dem vollgepackten Goodie Bag machte man sich wieder auf den Weg nach Hause. Dort heißt es jetzt noch Kräfte sammeln, bevor das Team "Guglwald bewegt" als größte und grünste Gruppe am 7. April beim Donau Marathon an den Start geht.

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper