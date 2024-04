Schon vor dem 22. Linz-Marathon steht ein großer Gewinner fest

Während gestern Vormittag in Linz viele Läufer draußen am Ufer der Donau entlangjoggten, wurden drinnen im Brucknerhaus die letzten Abläufe vor dem großen Marathon in Oberösterreichs Landeshauptstadt am kommenden Sonntag kommuniziert. Das Wochenende im Zeichen des Laufsports rückt in Riesenschritten heran. Ein Gewinner steht mit der Veranstaltung selbst bereits fest.