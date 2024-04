Start für zweiten Abschnitt der Umfahrung Peilstein

Acht Millionen Euro werden in den zweiten Bauabschnitt der Umfahrung Peilstein investiert. Die Baumaschinen sind schon aufgefahren, 2025 soll die Umfahrung in ihrer Gänze fertiggestellt sein.

Bauabschnitt zwei umfasst eine Länge von rund 600 Metern. Diese haben es ber in sich, sind doch drei Brücken Teil des Projektes. Außerdem werden auch drei Amphibienschutzdurchlässe sowie zwei Bushaltestellen errichtet.

"Mit dieser bedeutenden Maßnahme wird die Wirksamkeit der Umfahrung Peilstein vollständig hergestellt. Damit wird die regionale Infrastruktur weiterentwickelt und zukunftsfähig gestaltet. Die am 15. April begonnenen Bauarbeiten sollen im Juli 2025 abgeschlossen sein", sagt Infrastruktur-Landesrat Günther Steinkellner.

In diesem Bauabschnitt werden unter anderem Bodenverbesserungen und Erdarbeiten im Bereich des Pendlerparkplatzes durchgeführt. Dazu werden etwa 3300 Rüttelstopfsäulen verbaut. Damit wird die Tragfähigkeit verbessert. Die Straßenverhältnisse am Bestand der L1551 Hinterschlager Straße entsprechen sowohl auf Grund der neuen Verkehrsbedeutung, als auch durch die starke Verkehrszunahme nicht mehr den Anforderungen an die Sicherheit und Flüssigkeit des Verkehrs. Erschwerend kommt hinzu, dass beidseits des Bestandes der L1551 in diesem Abschnitt ein Betriebsareal samt Parkplätzen angrenzt. Durch den querenden Werksverkehr kommt es zu einer weiteren negativen Beeinflussung der Verkehrssicherheit auf den künftigen Abschnitt der B38 Böhmerwald Straße. Für die Asphaltierungsarbeiten ist eine Totalsperre im Ausmaß von zwei Kalenderwochen unausweichlich. Die Umleitung für diese wird zeitnahe angekündigt und beschildert.

