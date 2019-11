Spatenstich für 180 Arbeitsplätze

Auf sechs Stockwerken wollen die beiden Unternehmen aus althergebrachten Bürostrukturen ausbrechen: Offene Architektur, Eventflächen, Liegestühle für Mitarbeiter und ein Activity-Bereich, der über eine Rutsche erreichbar ist, sind einige der Raffinessen, die Mitarbeiter zu kreativen Lösungen anregen sollen. "Die Kultur in beiden Unternehmen ist seit jeher sehr offen. Was wir nun schaffen, ist ein Raum, der diese Kultur erlebbar macht. Unsere Teams werden die neuen Möglichkeiten kreativ nutzen und noch freier und effizienter denken können", so ventopay-Geschäftsführer Josef Langer. "Was Arbeitsplatzattraktivität und Innovationsfreude betrifft, wollen wir das Google vom Softwarepark werden", ergänzt Peter Berner, Geschäftsführer der Count IT Group. Sieben Millionen Euro werden in das Gebäude investiert.

