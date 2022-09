Romero-Preis für Mayra Orellana: „Diese Powerfrau gibt jeden Tag alles“

Gemauerte Volksschulen statt zugiger Bretterhütten. Tischherde statt offener Feuerstellen. Kleinkredite zum Anlegen von Gemüsegärten. Mittelschulstipendien als Zukunftschance. Mayra Orellana und ihre Organisation ADICO haben in den vergangenen 17 Jahren mit Unterstützung von Sei So Frei und Spenden aus Oberösterreich viel für die vorwiegend indigene Bevölkerung im Hochland Guatemalas erreicht. Dass die langjährige Projektpartnerin nun mit diesem wichtigen österreichischen Menschenrechtspreis geehrt wird, freut Sei-So-Frei-Projektassistentin Martina Wögerbauer besonders. Schließlich gebe die charismatische Powerfrau jeden Tag alles: „Mayra ist mit Herz und Seele dabei“, sagt die 24-Jährige aus Arnreit, die für die Projektbearbeitung in Oberösterreich verantwortlich ist. „Sie ist ein richtiger Profi, durchaus streng, aber herzlich. Darum sind unsere Projekte auch so erfolgreich.“

1500 rauchfreie Küchen

Obwohl Corona in Guatemala harte Lockdowns, Lieferengpässe und Preissteigerungen verursachte, setzte Mayra Orellana unter anderem den Bau der Tischherde konsequent fort. Dabei kooperiert sie eng mit dem Bürgermeister von Joyabaj, der 20 Prozent der Kosten aus dem Gemeindebudget übernimmt. Mehr als 1500 Familien aus 17 Dörfern seiner 300 km² großen Gemeinde erhielten bisher einen sogenannten Holzsparofen, der bis zu zwei Drittel weniger Holz benötigt als die traditionelle offene Feuerstelle. Nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause wurden beim ersten Besuch von Sei So Frei im März 2022 gleich mehrere Holzsparöfen übergeben. „Vor allem die Frauen sind Mayra so dankbar“, erzählt Wögerbauer. „Für sie ist es eine Riesenerleichterung, nicht mehr stundenlang Rauch einatmen zu müssen.“

Das Projekt wird weiter fortgesetzt: Zuletzt haben 430 Familien aus sechs Dörfern um einen Ofen angesucht.

Ehre, wem Ehre gebührt

Mit Romero-Preisträgerin Mayra Orellana verbindet Franz Hehenberger, Geschäftsführer von Sei So Frei aus St. Peter, eine lange Zusammenarbeit und Freundschaft. „Wenn Mayra in wenigen Tagen den Romero-Preis im Linzer Schauspielhaus erhält, ist das nicht nur eine große Ehre“, sagt der Mühlviertler, „sondern eine internationale Wertschätzung ihrer herausragenden Arbeit, die auch in Guatemala wahrgenommen wird“. Das Signal sei klar: „Sei So Frei steht hinter Mayra und wird mit ihr auch weiterhin die benachteiligten Familien aus Guatemala auf ihrem Weg in eine bessere Zukunft unterstützen.“

Die Romero-Preisverleihung findet am 4. Oktober 2022 um 19.30 Uhr im Schauspielhaus Linz statt. Der Eintritt ist frei, Einlass nur mit Anmeldung: https://ooe.seisofrei.at/romero2022